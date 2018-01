Borussia Dortmund le quiere birlar el fichaje de Yerry Mina al Barcelona

Según 'Bild', el club alemán quiere aprovechar las dudas de Ernesto Valverde con Yerry Mina para quedarse como el prometedor zaguero colombiano.

Yerry Mina es prácticamente nuevo jugador del Barcelona después del Mundial Rusia 2018, sin embargo, las dudas que tiene el entrenador Ernesto Valverde de incorporarlo en enero próximo tras la marcha de Javier Mascherano a China hacen soñar a otros clubes europeos de poder quedarse el fichaje del defensa del Palmeiras.

De acuerdo a 'Bild', Yerry Mina gusta mucho al Borussia Dortmund, que se plantea seducir al Palmeiras con una oferta muy superior a la opción preferencial de 10 millones de euros que tiene el Barcelona por el colombiano.

Si bien se daba por hecho la llegada de Yerry Mina al Barcelona, el agente del defensa no descartó que acabe fichando por otro club de Europa. Y no es para menos: el club catalán venderá a Javier Mascherano al fútbol chino y antes que pensar en traer en enero al colombiano a Cataluña, Ernesto Valverde no está muy convencido y apuesta en fichar a un jugador que sea más de su gusto.

En los próximos días, el Borussia Dortmund presentaría una oferta superior a los 10 'kilos' al Palmeiras en busca de quedarse con Yerry Mina, uno de los defensas más prometedores del mundo.

Yerry Mina destaca por su marca, su ubicación en el área, su buen juego con los pies y, sobre todo, por ser un defensa con mucho gol.