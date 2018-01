¿Y Alianza Lima? Wilder Cartagena la tiene clara: “Mi intención es salir al extranjero”

El capitán de la San Martín quiere jugar el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana y, por ello, apostará por emigrar al extranjero en busca de quedar en la lista de 23.

Wilder Cartagena disputa un balón con Enzo Pérez. Creditos : LIBERO

A cinco meses de que se entregue la lista de 23 jugadores para el Mundial Rusia 2018, el grupo de la Selección Peruana ya está prácticamente definido, sin embargo, existen jugadores que viene apostando por el salto al extranjero en busca de colarse como los últimos pasajeros del equipo de Ricardo Gareca.

TE PUEDE INTERESAR: Asistente de Troglio podría dejar la "U" para dirigir a Gimnasia

Uno de ellos es Wilder Cartagena, capitán de la San Martín y que tiene claro que su siguiente paso en el fútbol no es fichar por un club grande del país, sino volver al extranjero. Y aunque su corazón sea blanquiazul, la posibilidad de jugar la Copa del Mundo pesa más.

"No te voy a mentir que siempre están el cariño y el hinchaje. Sin embargo, esos temas los ven los directivos y mi representante. Capaz hay conversaciones, pero yo no me meto mucho en eso. La verdad, siempre me mantengo alejado, pero mi primera intención es salir a alguna liga del extranjero", declaró Wilder Cartagena a 'El Comercio'.

NO TE LO PIERDAS: Así se jugará el Descentralizado 2018

El futbolista de 23 años no negó que México y Europa son las opciones que más le gustan en el extranjero. "Las ligas son muy competitivas. El fútbol competitivo ha crecido mucho actualmente y yo quiero llegar a una liga de esas para poder demostrar que puedo estar allá y ser útil", sostuvo.

Pese a la ardua competencia en su puesto, Wilder Cartagena se ve con opciones que jugar el Mundial Rusia 2018. "Me siento muy capaz y voy a pelear para lograrlo. Me he puesto como meta quedarme entre los 23 convocados. Sé que tengo que trabajar muy duro, porque hay jugadores que están en mi puesto y tienen un nivel impresionante en sus equipos. Pero yo tengo confianza en mí y sé lo que puedo dar", cerró.

EL DATO:

Wilder Cartagena debutó este 2017 con la Selección Peruana en el triunfo 2-1 ante Ecuador en Quito.